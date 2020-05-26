VEFA DESTEK HATTI?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

VEFA DESTEK HATTI?

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların evlerinden çıkmalarını yasaklaması ardından temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalara başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na, Avcılar'da aralarında adlarına 10 araç veya dubleks daireler, bulunan...

26.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:30

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların evlerinden çıkmalarını yasaklaması ardından temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalara başlayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na, Avcılar'da aralarında adlarına 10 araç veya dubleks daireler, bulunan bazı kişilerin de yardım istemek için başvurduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da özellikle risk grubundakilerin 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvurular, 22 Mart'tan bu yana 39 ilçedeki Vefa Sosyal Destek Grubu iletişim merkezlerine yönlendiriliyor. Bunlar arasındaki Avcılar Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu'nda da Sosyal Yardımlaşma ve Daanışma Vakfı'ın yanı sıra Müftülük, Milli Eğitim, Emniyet Müdürlüğü'nden görevliler çağrıları yanıtlıyor. Avcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, ilçedeki 10 mahallede ayrıca 2'şer personel ve 1'er araç ile hizmet verdiklerini, son 1 ayda 48 ilaç, 256 gıda kolisi ve 1850 alışveriş isteğini karşıladıklarını, çağrıları günün her saatinde karşıladıklarını söyledi.

ŞAŞIRTAN BAŞVURULAR

Vakıf Müdürü Bilal Yıldız, başvurular arasında en çok varlıklı kişilerden gelen yardım isteklerinin kendilerini üzdüğünü ve gereksiz meşgul edildiklerini belirtiek, şöyle dedi

'Maalesef başvuranlar arasında en düşüğü 2016 model olan 10 arabası bulunandan, asma katlı dükkanları, dubleks daireleri, yazlıkları olana kadar bazı kişiler var. Hatta aynı aileden 4 ayrı başvuru yapanlar da bulunuyor. Bunlar, 'Başvurularımız ne oldu diye sorabiliyor, sistemi kilitliyorlar. Bunlara cevap vermeye utanıyoruz. Ciddi suistimal girişimindeler. Bazıları birileri süreci kilitlemeye çalışsa da bunlara en iyi biçimde cevap veriyoruz. Sistemi kilitlemelerine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar.

Avcılar'daki Vefa Hattı'nda çalışanlar arasında Tahtakale Mahallesi Hicret Camii İmamı Ramazan Akyıldız, Cihangir Mahallesi'ndeki İGS Süleyman Çelebi Camii Görevlisi Sezgin Soysal, bir ortaokulun müdür yardımcısı, Emniyet bekçisi de bulunuyor.

KAPIYA TESLİM

Bu arada, Avcılar'daki Vefa Grubu'na gelen çağrılardan biri olan Mustafakemal Paşa Mahallesi'nde oturan koronavirüs karantinasında bulunan bir ailenin isteği gıda kolisi, ekmek ve su görevliler tarafından evlerine götürülerek teslim edilirken ayrıca bayram çikolatası da verildi. Aile üyeleri, yapılan yardıma teşekkür etti.

VEFA DESTEK HATTI?

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi
Türkiye'den korkan darbeci Hafter, Malta'ya kaçtı
Türkiye'den korkan darbeci Hafter, Malta'ya kaçtı
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Karakaya Jülide Sarıeroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Demet Akalın Gülçin Ergül
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: VEFA DESTEK HATTI? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 11:31:40. #1.14#
title