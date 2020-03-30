Vefa destek grupları 569 bin hanenin ihtiyacına koştu Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 569 bin 549 haneye ulaşarak ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 569 bin 549 haneye ulaşarak ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamaya geçtiği 22 Mart'tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üstünün ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması olanlar emekli maaşı, market alışverişi, sağlık ihtiyaçları için 112, 155 ve 156 numaralarını aradı.

22 Mart-30 Mart döneminde 112 üzerinden 218 bin 403 arama, 155 üzerinden 158 bin 445 arama, 156 üzerinden 55 bin 865 arama, diğer numaralardan 208 bin 253 arama olmak üzere toplam 640 bin 966 arama gerçekleştirildi.

Bu aramalar sonucu 569 bin 549 hanenin ihtiyaç bildirimi valilik ve kaymakamlar koordinasyonunda vefa sosyal destek grupları tarafından yerine getirilirken, bilgi talepli aramalar ise ilgili birimlere yönlendirilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA