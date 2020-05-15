Vefa destek grubundan down sendromlu minik Talha'ya sürpriz doğum günü Kayseri'de vefa destek grubu üyesi polisler 7 yaşındaki down sendromlu Talha'ya sürpriz doğum günü düzenledi.

Kayseri'de vefa destek grubu üyesi polisler 7 yaşındaki down sendromlu Talha'ya sürpriz doğum günü düzenledi.

Mehmet Talha Gözübüyük'ün ablası Funda Yoksa, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Destek Grubu'nu arayarak kardeşinin polisleri çok sevdiğini ve bugün onun doğum günü olduğunu söyledi.

Destek grubunun Selimiye Polis Merkezi çalışanı polisleri ise hazırladıkları pasta ve balonlarla Talha'nın evine giderek ona doğum günü düzenlediler.

Karşısında polisleri ve doğum günü pastasını gören minik Talha, çok sevindi.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Talha, daha sonra polislerin getirdiği hediyeleri açtı.

Talha'nın ailesi ise polislere etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA