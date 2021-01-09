Vefa Destek Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı
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Vefa Destek Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı

09.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:06
Vefa Destek Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı

TUNCELİ'de koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bıraktı.

TUNCELİ'de koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bıraktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve soğuk havaların da etkisini göstermesi nedeniyle sokak hayvanları yiyecek ile su bulmakta zorlanırken, Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçti. Tunceli Valiliği'nin sokak hayvanlarıyla ilgili aldığı karar doğrultusunda, başta Munzur ile Pülümür vadileri olmak üzere park ve bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara ekiplerce mama ve su bırakıldı.

  


Vefa Destek Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı
Vefa Destek Grubu, sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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