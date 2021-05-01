Vefa destek grubu acil ihtiyaçlar için görev başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vefa destek grubu acil ihtiyaçlar için görev başında

Vefa destek grubu acil ihtiyaçlar için görev başında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, vatandaşların acil ihtiyaçlarına karşılayan Vefa Destek Gurubu ile bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, vatandaşların acil ihtiyaçlarına karşılayan Vefa Destek Gurubu ile bir araya geldi.

Vali Cevdet Atay, tam kapanma sürecinde vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla AFAD Gönüllüleri Derneği, DAKE, Kızılay Gönüllüleri ve Kamu Kurumu çalışanlarından oluşan Vefa Destek Grubu personelini ziyaret etti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Atay, çalışmalarından dolayı gençlere teşekkür etti. - DÜZCE

Vefa destek grubu acil ihtiyaçlar için görev başında
Vefa destek grubu acil ihtiyaçlar için görev başında
Vefa destek grubu acil ihtiyaçlar için görev başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir
Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Denizli Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vefa destek grubu acil ihtiyaçlar için görev başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 09:28:28. #1.15#

title