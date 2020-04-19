Vefa Destek ekipleri, evinden çıkamayan çiftin odunlarını kırdı SİVAS'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri kırdı.

SİVAS'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan çiftin odunlarını Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri kırdı.

Sivas Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan (76) ve Lütfiye Yıldız (70) çiftinin evine gıda kolisi götürdü. Koliyi teslim eden ekipler, çiftin evininin önündeki odunları da kırarak yerine yerleştirdi. Odunlarının kırılmasından memnuniyet duyan çift, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA