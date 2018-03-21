Vedat Topçuoğlu Lisesi Süleyman Beledioğlu'nu Ağırladı

Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği söyleşide ünlü eğitim uzmanı Süleyman Beledioğlu'nu ağırladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Beledioğlu yeni eğitim sistemi ve sınav öncesi uyulması gereken kurallar hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Yeni Sisteme Göre Sınavlara Hazırlanma Yöntemleri konulu söyleşiye katılmak üzere Gaziantep'e gelen Süleyman Beledioğlu Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluştu. Sınava hazırlanan öğrencilere yeni sınav sistemi ve teknikleri hakkında çeşitli bilgiler veren ünlü eğitimci Süleyman Beledioğlu sınav öncesi ve sonrası uyulması gereken kurallar hakkında da çeşitli açıklamalarda bulundu. Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi on ikinci sınıf öğrencilerinin büyük ilgi ile izlediği söyleşide öğrenciler merak ettikleri konularla ilgili de sorularının yanıtını buldu. Soru cevap şeklinde gerçekleşen söyleşinin sonunda Beledioğlu'na teşekkür eden Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Celal Aslan "Öğrencilerimizin sınavlara en iyi şekilde hazırlanması ve sınavda üst düzey başarı elde edebilmeleri için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda rehberlik servisi öğretmenlerimiz Bülent Çelik ve Cengiz Cengiz Taştan'ın koordinesiyle Eğitim Programcısı ve eğitim gönüllüsü değerli hocamız Süleyman Beledioğlu'nu öğrencilerimizle buluşturduk. Yararlı bir söyleşi oldu. Öğrencilerimiz bir çok konuda sınav öncesi bilgi sahibi oldu. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Vedat Topçuoğlu'na teşekkür ederiz" dedi. - GAZİANTEP