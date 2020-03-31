Vedat Muriqi: "Samandıra'yı özledim diyebilirim"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vedat Muriqi: "Samandıra'yı özledim diyebilirim" - Haberler
Can Bartu Tesisleri, Samandıra, Bağdat, Güncel

Vedat Muriqi: "Samandıra'yı özledim diyebilirim"

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde idman yapmayı özlediğini söyleyen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, "En çok özlediğim şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat Caddesi'nde kahve alıp tur atmak.

31.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:30
Vedat Muriqi:

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde idman yapmayı özlediğini söyleyen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, "En çok özlediğim şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat Caddesi'nde kahve alıp tur atmak. Eşimle bir yerde güzel bir yemek yemek" dedi.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadan gerçekleştirdiği canlı yayına katıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkmadıklarını belirten başarılı futbolcu, "Kendimi bu sürece hazırladım. Hazırlamasaydım çok zorlanırdım. Çok dışarı çıkan birisi değilim ama sıkıldığımda kendimi dışarı atan biriyim. Uyarılara uymaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İDMANLARI EVDE GÖRÜNTÜLÜ YAPIYORUZ"

Bu süreçte çalışmalarını nasıl sürdürdüğünü de anlatan Vedat, "Maçlar ertelendikten sonra 3-4 gün izin verildi. Bu süre içinde gereken ekipmanlar dağıtıldı. İlk idmanı online yapacağız dediler. Görüntülü bir şekilde evimizde idmanları yapıyoruz. Analizciler, tercümanlar hepsi vakit ayırıyor sağ olsunlar. Sesler bazen üst üste biniyor, bazı zorlukları var ama Samandıra'daki verimi aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HERKES YARDIM YAPMAK İSTEDİ"

Takım olarak maddi yardıma muhtaç olan vatandaşlara yardımda bulunduklarını da sözlerine ekleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası hepimizin elini zor durumlarda taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe gibi kulüplerin bu kampanyalara katılıp başkalarına davet göndermesi çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Emre ağabeyle ufak bir toplantı yaptık kendi aramızda ve yardım yapmaya karar verdik. Kaptanlarımız bu konuda kimseyi zorlamadı. Çünkü aramızda yabancılar da var ama herkes yardım yapmak istedi. Muhtaç olan herkesin Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

"OĞLUMA BÜYÜYÜNCE KADIKÖY'ÜN ATMOSFERİNİ YAŞATACAĞIZ"

Başarılı oyuncu, oğlunun kendisini koşu bandında gördüğü için garipsediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizimki bu odaya adımını atmıyor. 3 ay son 2 yaşında olacak. İlk defa beni koşu bandında gördüğü için ağlayıp çığlık atıyor. Rize'de de aynı şey olmuştu maça geldiğinde çığlık atıp ağlamıştı ve eşim maçı izleyemeden gitmişti. İnşallah büyüyünce Kadıköy'ün atmosferini yaşatacağız ona da."

"EŞİME YARDIMCI OLUYORUM"

Kosovalı futbolcu, eşine ev işlerinde yardım ettiğini dile getirerek, "Eşim açıkçası çok sevindi bu erteleme kararına. Evlendiğimizden beri hiç zaman geçirememizden dert yanıyordu. Her futbolcu eşinin yaşadığı sorunları o da yaşıyordu. Şimdi beraber zaman geçiriyoruz. Çocuk uyuduktan sonra beraber film izliyoruz. Ev işlerinde ona yardım ediyorum. Daha önce idmandan geldiğimde en azından çocukla ilgilenmeye çalışıyordum. Çocukla ilgilenmek ev işlerinden daha zor. Evlilik iki hayatın birleşmesiyse bu her şeyi bölüşmek anlamına gelir. Ben de bu dönemde daha fazla evde olduğum için ona elimden geldiğince yardım ediyorum" açıklamasını yaptı.

Vedat Muriqi, ayrıca günde 5-6 saatini de menajerlik oyunu oynayarak geçirdiğini sözlerine ekledi.

"SAMANDIRA'YI ÖZLEDİM DİYEBİLİRİM"

Takımdaki arkadaşlarıyla zaman zaman mesajlaştığını da söyleyen Vadat, "Annem ve ablamla günde 1 kere falan konuşuyorduk. Şimdi 4-5 kereyi buluyor. Takımdakilerle hep mesajlaştığım Serdar ağabey oluyor, Emre ağabey ile zaman zaman mesajlaşıyoruz. Birileri bir şey paylaştıysa gidip ona salça oluyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli. İnsan ayırmayacağım ortamımız hep vardı. Birini söylersem olmaz. Şu an Samandıra'yı özledim diyebilirim. Bir an önce gidip idman ve maç havasına girmek istiyorum. En çok özlediğim şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat Caddesi'nde kahve alıp tur atmak. Eşimle bir yerde güzel bir yemek yemek" dedi.

"LÜTFEN KURALLARA UYALIM"

Son olarak koronavirüs tedbirleri için vatandaşlara seslenen Muriqi, "Lütfen kurallara uyalım. Ailemiz ve sevdiklerimiz için buna mecburuz. Direktifleri yerine getirirsek bu illeti kısa zamanda atlatacağımızı düşünüyorum. Ölümün iyi ve kötüsü yoktur. Bu vakalara çok fazla rastlamamak için lütfen kendimizi evde izole edip, sevdiklerimizle zaman geçirelim" diyerek sözlerini noktalandırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yurt dışında kaç Türk'ün koronavirüsten öldüğü belli oldu Haberler
Yurt dışında kaç Türk'ün koronavirüsten öldüğü belli oldu
Bakan Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide korona tespit edildi Haberler
Bakan Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide korona tespit edildi
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar Haberler
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar
ABD, vaka sayısının ardından ölen kişi sayısında da Çin'i geçti Haberler
ABD, vaka sayısının ardından ölen kişi sayısında da Çin'i geçti
ABD'de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi Haberler
ABD'de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi
Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi Haberler
Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Serdar Ortaç Chloe Loughnan Recep Tayyip Erdoğan
Spor Basketbolcu Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Rusya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Vedat Muriqi: "Samandıra'yı özledim diyebilirim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 23:07:33. #1.15#
title