Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması!

19.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:13

Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı karta dair açıklamalarda bulundu.



Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Kosovalı golcü, söz konusu kırmızı kartı kasten yemediğini ve 'plan yapmış olsam gol atınca formamı çıkarırdım' dedi.



Vedat Muriqi'nin açıklamaları şu şekilde:



Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız.



