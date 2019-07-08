Vedat Muriç Topuk Yaylası'nda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldi.

Vedat Muriç Topuk Yaylası'nda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldi. Muriç basın mensuplarına yaptığı açıklamada burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. İdari Menajer Volkan Ballı tarafından karşılanan Muriç daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kosovalı futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olmasından dolayı mutlu olduğunu ve iyi ki buraya geldiğini ifade etti. Vedat daha sonra 94 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.