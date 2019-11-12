Vedat Muriç tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı

12.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:53

Kasımpaşa maçında yaşadığı ayak bileğindeki dönme nedeniyle Kosova Milli Takımı aday kadrosundan tedbir amaçlı çıkarılan Vedat Muriç'in tedavisi Fenerbahçe kulübünde devam edecek.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, ligin 11'inci haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta ayak bileğinde sakatlık yaşadığı için Kosova Milli Takımı'nın aday kadrosundan tedbir amaçlı çıkarıldı. Ülkesinin oynayacağı kritik Çekya ve İngiltere maçlarında takımını yalnız bırakacak 25 yaşındaki golcü futbolcu, 4 günde iki maç oynamasının sakatlığını daha ileri götüreceği için tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı ve tedavisine sarı-lacivertli kulüpte devam edilecek.

Kaynak: DHA