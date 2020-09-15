Vedat Muric resmen Lazio'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vedat Muric resmen Lazio'da

Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda İtalya'nın Lazio Kulübü ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Vedat Muric resmen Lazio'da
15.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:43

Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda İtalya'nın Lazio Kulübü ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muric'in İtalyan Kulübü Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17,5 milyon avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamada, transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarına bağlı olarak Lazio'nun, sarı-lacivertli kulübe aşamalı olarak azami net 2,5 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca, Muric'in ileride diğer bir kulübe transferi halinde Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe Kulübüne, İtalyan kulübünün yüzde 5 bonus bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan veda mesajında, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Vedat Muric, İtalya'nın Lazio takımına transfer olmuştur. Vedat'a oynadığı sürece verdiği katkı ve gösterdiği mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mike Pompeo Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Okan Bayülgen
Spor Falcao Gökhan Töre Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Bursa Kredi Türk Lirası
Şu an buradasınız: Vedat Muric resmen Lazio'da - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 18:52:14. #1.14#
title