Vedat Muriç, "bilinçli sarı kart görme" nedeniyle PFDK'da

21.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:39

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, takımının Gaziantep FK maçında gördüğü ikinci sarı kartın, "bilinçli sarı kart" olarak değerlendirilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 21 Ocak 2020 tarihli PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada sarı kart görmesinin ardından Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düşen Muriç, gördüğü ikinci sarı kart ile kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Medipol Başakşehir maçında değil, Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında cezalı duruma düştü. Muriç'in gördüğü ikinci sarı kartı "bilinçli sarı kart görme" olarak değerlendiren TFF Hukuk Müşavirliği, oyuncuyu PFDK'ya sevk etti.

PFDK'ya sevk edilen diğer kulüp ve isimler şu şekilde: 1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 17.01.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu ZORAN KVRZIC'ın 18.01.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 18.01.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü TAHSİN TAM'ın 19.01.2020 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu UĞUR ÇİFTÇİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü'nün 17.01.2020 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA ŞARLI'nın aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 21.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.9- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü idarecisi ABUZER ŞAHİN'in 19.01.2020 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA