Vedat Karakuş: "Camiada kalıcı olmak istiyorum" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vedat Karakuş: "Camiada kalıcı olmak istiyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kalecisi Vedat Karakuş, "Camiada kalıcı olmak istiyorum.

ADANA (İHA) - Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kalecisi Vedat Karakuş, "Camiada kalıcı olmak istiyorum. Üçümüzdü elimizden geldiğince iyi çalışıyoruz. Fırsat geldiği zaman hepimiz en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 20 puanla 9. sırada bulunan Adana Demirspor, cumartesi günü lider Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-lacivertli ekibin kalecilerinden Vedat Karakuş, antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Karakuş, "Sezon başında bir hedefle başladık ve çok çalışarak geldik. İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ve daha da iyi yerlere geleceğiz. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızda çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Kaleye geçtiğinde şansını iyi değerlendirdiğini aktaran Karakuş, "Camiada kalıcı olmak istiyorum. Adana'yı ve Adana Demirspor'u çok seviyorum. İnşallah burada kalıcı bir şekilde devam ederim. Elimize şans geldiğinde en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Çalıştığımız zaman şans bir şekilde geliyor" dedi.

Mavi-lacivertli ekipte kalede rekabet olduğunu belirten Vedat Karakuş, "Üçümüzde elimizden geldiğince iyi çalışıyoruz. Fırsat geldiği zaman hepimiz en iyi şekilde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Vedat Karakuş: Camiada kalıcı olmak istiyorum

Vedat Karakuş: Camiada kalıcı olmak istiyorum

Vedat Karakuş: Camiada kalıcı olmak istiyorum

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erwin Koeman emekli oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erwin Koeman emekli oldu

 Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi geliyor

 Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Bu hamle çok şaşırttı! Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title