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Judo: Tel Aviv Grand Slam

AA, Musa Samur - Spor
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Judo: Tel Aviv Grand Slam

Judoda Tel Aviv Grand Slam'ın ikinci gününde erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, gümüş madalya elde etti.

Judoda Tel Aviv Grand Slam'ın ikinci gününde erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, gümüş madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vedat Albayrak, altın madalya karşılaşmasında son dünya şampiyonu Belçikalı Matthias Casse'ye altın skorda yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda yarın 90 kilo mücadelesinin ilk turunda maç yapmayacak Mihael Zgank, ikinci turda mücadele edecek.

AA / Musa Samur - Spor

Gümüş Madalya, Grand Slam, İsrail, Milli, Spor, Haberler

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