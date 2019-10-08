Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı

Brezilya'da gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcumuz Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.

08.10.2019 10:51
Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı

Brezilya'da gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvanın ikinci gününde kıdemli judokalar başarılarını bir kez daha kanıtladı.


Erkekler -73 kilo kategorisinde Rus Musa Mogushkov, Brezilyalı David Lima ile karşılaştı. Rus judoka rakibini tai otoshi tekniği ile tatamide alt ederek altın madalyanın sahibi oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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