Vedat 15. golünü attı
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Vedat 15. golünü attı

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında golünü atarak ligdeki gol sayısının 15'e çıkarttı.

Vedat 15. golünü attı
27.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:19

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında golünü atarak ligdeki gol sayısının 15'e çıkarttı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabaka 3-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi gol sayısını 15'e yükseltti. 70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali'nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderirken, Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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