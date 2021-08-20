VEDAŞ'tan İHA'ya ziyaret
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VEDAŞ'tan İHA'ya ziyaret

VEDAŞ'tan İHA'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürü Suat Coşar, İHA Muş bürosunu ziyaret etti.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürü Suat Coşar, İHA Muş bürosunu ziyaret etti.

Bir süre önce göreve başlayan VEDAŞ Muş il Müdürü Suat Coşar, kentteki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret etmeye devam ediyor. İHA Muş bürosuna beraberindeki Destek Hizmetler Müdürü Şenol Büte ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Ferhat Açıkses ile beraber ziyarette bulunan Coşar, İHA Muş Temsilcisi Uğur Ulu tarafından karşılandı. Burada VEDAŞ'ın saha çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Coşar, ekiplerin vatandaşa kesintisiz enerji akışı sağlamak için hummalı bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Muş'ta elektrik kesintilerinin minimize edildiğini belirten Coşar, kayıp kaçağın önüne geçmek için de var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

İHA Temsilcisi Uğur Ulu ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 1993 yılında faaliyete geçen İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haberleri uydu ve internet üzerinden abonelerine ulaştırdığını ifade etti. İHA'nın dünya çapında faaliyetleri bulunan bir ajans olduğuna dikkati çeken Ulu, ayrıca haberlere hızlı ulaşma, canlı yayın yapabilme, farklı ülkelerde teknik altyapı imkanları bulundurabilme yeteneklerine sahip olduklarını söyledi.

Ziyaret, karşılıklı sohbetin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MUŞ

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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