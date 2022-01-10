VEDAŞ'tan gazetecilere 10 Ocak ziyareti - Haberler
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VEDAŞ'tan gazetecilere 10 Ocak ziyareti

VEDAŞ'tan gazetecilere 10 Ocak ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bitlis'teki gazeteciler ofislerinde ziyaret edildi.

BİTLİS (İHA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bitlis'teki gazeteciler ofislerinde ziyaret edildi.

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Müdürü Abdülmelik Özsoy, 10 Ocak dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilere bir ziyarette bulundu.

Özsoy, yanındaki personeli ile birlikte ziyaret ettiği gazetecilerin mesleklerinin bir hayli zor olduğunu belirterek günlerini kutladı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gazeteciler VEDAŞ Müdürü Özsoy ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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