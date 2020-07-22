VEDAŞ'tan bakım, onarım ve yatırım çalışması Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlayabilmek için gerçekleştirdiği bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlayabilmek için gerçekleştirdiği bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Hizmet kalitesini ve tüketici memnuniyetini sürekli artırmak için hizmet bölgelerinin tamamında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, "Tüketicilerimizden gelen talepler ve dijital ortamdan aldığımız sistem raporları doğrultusunda bakım ve onarım çalışmalarımızın planlamasını yapıyoruz. Hizmet bölgemizin tamamında şebekemizi daha da güçlendirerek tüketicilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için merkezden sınırın sıfır noktasına kadar her noktada çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz" dedi.

Ağır kış şartlarının etkili olduğu bölgelerdeki hatların tamamının kontrolünü yaparak bu hatları güçlendirdiklerini ifade eden Okuducu, "Yatırım planlamamız doğrultusunda hatlarımızı yer altına alıyoruz. Yüksekova ilçemizde yaptığımız çalışması sonucunda Cengiz Topel Caddesi'ndeki elektrik şebekesini yer altına aldık. Hizmet verdiğimiz illerde hatların yer altına alınması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karayollarının yol genişletme çalışmaları sonrasında yolda kalan direklerin kaldırılması, şebekemize temas ederek arızaya neden olan ağaçların budanması, göçmen kuşların şebekemize temas ederek zarar görmesini engellemek için gerçekleştirdiğimiz izolasyon çalışması, izolatör değişimi, sokak aydınlatmalarının kontrolü, sehim alma, trafo ve dağıtım merkezlerinin bakım ve kontrolü, direk dikimi ve direk yenilemesi gibi bakım çalışmalarımız sonucunda hizmet kalitemizi artırarak tüketicilerimizin memnuniyetini geliştirmeyi hedefliyoruz. Yaz döneminde yaptığımız bu çalışmalar sonucunda şebekemizi çetin kış şartlarına da hazır hale getirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA