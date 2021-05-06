VEDAŞ tam kapanma sürecinde de görev başında
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VEDAŞ tam kapanma sürecinde de görev başında

VEDAŞ tam kapanma sürecinde de görev başında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük kapanma sürecinde enerji arzında aksama yaşanmaması için VEDAŞ ekipleri görev başında.

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük kapanma sürecinde enerji arzında aksama yaşanmaması için VEDAŞ ekipleri görev başında.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde 2 milyonu aşkın nüfusa hizmet veren VEDAŞ, 17 günlük tam kapanma sürecinde de tüketicilerine sunduğu hizmette aksama yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını açıkladı. Ekip, araç ve vardiya düzenlemelerini yaptıklarını ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, vatandaşların evde kaldığı tam kapanma günlerinde enerji arzında aksama yaşanmaması için planlama yaptıklarını ifade etti. Ekiplerin bu süreçte sahada ve görevlerinin başında olacağını kaydeden Okuducu, "Kolay ulaşılabilir olmak için Alo 186 Çağrı Merkezimiz her zaman olduğu gibi tüketicilerimize 7/24 hizmet vermeye devam edecektir. Ayrıca 0538 655 28 28 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan ve canlı destek gibi diğer iletişim kanallarımızdan tüketicilerimiz bizlere rahatlıkla ulaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli iletişim içerisinde süreci koordine ediyoruz. Zor günleri hep birlikte dayanışma ruhuyla aşacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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