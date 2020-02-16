VEDAŞ'ın zorlu kar mesaisi
Haberler » Güncel » VEDAŞ'ın zorlu kar mesaisi - Haber

VEDAŞ'ın zorlu kar mesaisi

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'de kar yağışı ve tipiye rağmen meydana gelen arızaları gidermek için yoğun mesai harcıyor.

16.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:26
VEDAŞ'ın zorlu kar mesaisi

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, 'de kar yağışı ve tipiye rağmen meydana gelen arızaları gidermek için yoğun mesai harcıyor.


Yoğun kar ve tipiye rağmen bütün engelleri aşarak köy ve mezralardaki arızaları gideren VEDAŞ ekibi, doğa koşullarına adeta meydan okuyor. Yaşanan elektrik arızalarını gidermek için yola koyulan VEDAŞ ekibi, zaman zaman tipi ve fırtınaya yakalanıyor. Kar ve buzla kaplanan direklere çıkan arıza ekibi çektikleri çileyi cep telefonu ile görüntüleyerek, coğrafyanın zorluklarını gözler önüne serdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler