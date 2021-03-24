VEDAŞ'ın fırtına mesaisi
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VEDAŞ'ın fırtına mesaisi

24.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:49
VEDAŞ'ın fırtına mesaisi

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

Hızı saatte 60 kilometreyi bulan ve evlerin çatısını uçuran şiddetli rüzgar ağaçları yollara devirirken, elektrik hatlarına da hasar verdi. Yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşanırken, fırtına ve şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda moloz yığınları oluştu.

Fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba harcayan VEDAŞ ekipleri, kopan iletkenleri ve devrilen direkleri onarmak için teyakkuz halinde görev yapıyor.

Meteorolojinin Doğu Anadolu Bölgesi için uyarı yapmasının hemen ardından teyakkuza geçtiklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; "Fırtına nedeniyle hatlarımızın üzerine uçan çatılar, şebekemize devrilen ağaçlar ve şiddetli rüzgar sonucunda kopan iletkenlere bağlı olarak bazı bölgelerde enerji kesintisi yaşandı. Ekiplerimiz oluşan bu arızalara can ve mal güvenliğine dikkat ederek müdahale etmektedir. Vatandaşlarımızın düşen iletkenlere temas etmemesini, benzer durumların tespit edilmesi durumunda Alo 186 Çağrı Merkezimize ya da 0 538 655 28 28 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza bildirmelerini rica ediyoruz. Son olarak fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan arızalar sırasında enerjisiz kalan vatandaşlarımızın gösterdiği anlayışa teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

VEDAŞ'ın fırtına mesaisi
VEDAŞ'ın fırtına mesaisi
VEDAŞ'ın fırtına mesaisi
VEDAŞ'ın fırtına mesaisi
VEDAŞ'ın fırtına mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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