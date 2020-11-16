VEDAŞ'ın dijital hizmet kanalları pandemi süresince üç kat fazla kullanıldı
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VEDAŞ'ın dijital hizmet kanalları pandemi süresince üç kat fazla kullanıldı

16.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:01
VEDAŞ'ın dijital hizmet kanalları pandemi süresince üç kat fazla kullanıldı

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, vatandaşların pandemi sürecinde şirketin dijital hizmet kanallarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, vatandaşların pandemi sürecinde şirketin dijital hizmet kanallarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

VEDAŞ'ın dijital hizmet kanallarının korona virüs salgını süresince üç kat fazla kullanıldığını ifade eden Emrullah Okuducu, "Tüketicilerimizi ve çalışanlarımızı salgın riskinden korumak amacıyla hizmet noktalarımızın tamamında hijyen kurallarını azami ölçüde uyguluyoruz. Bireysel ve toplumsal sağlığımızın korunması için sosyal izolasyona dikkat edilmesi gereken bu süreçte tüketicilerimiz, hizmet noktalarımıza gelmeden yeni abonelik, abonelik iptali, fatura sorgulama ya da ödeme gibi işlemleri, altyapısını güçlendirdiğimiz dijital hizmet kanallarımızdan da rahatlıkla yapabilmektedir. Dijital hizmet kanallarımızdan yapılan işlemlerin raporlamasına baktığımızda da tüketicilerimizin pandemi öncesi döneme göre üç kat daha fazla dijital hizmet kanallarımızda işlem yaptığını görmekteyiz. Dijital hizmet kanallarımızı kullanarak sosyal izolasyona katkı sağlayan tüketicilerimize teşekkür ederim" dedi.

İnternet erişimi olmayan bölgelerde ise gezici hizmet ofisleriyle vatandaşın kapısına kadar gittiklerini belirten Okuducu, "Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve internet kullanımı kısıtlı olan tüketicilerimiz için ihtiyaç duyulması halinde hijyen kurallarına maksimum özeni gösterdiğimiz gezici hizmet ofislerimizle de hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

VEDAŞ'ın dijital hizmet kanalları pandemi süresince üç kat fazla kullanıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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