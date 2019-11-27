VEDAŞ heyetinden köylerde görev yapan öğretmenlere ziyaret

27.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:27

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde hizmet veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında köy okullarını ziyaret etti.



Öğretmenliğin fedakarlık gerektiren meşakkatli bir meslek olduğunu vurgulayan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, "Köy ve mezralarda görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladık. Öğretmenlik mesleğinin büyük fedakarlık gerektiren çok kutsal bir görev olduğuna yaptığımız ziyaretlerde bir kez daha şahit olduk. Aydınlık geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.



VEDAŞ yöneticileri; Van'ın Muradiye ilçesi Beşparmak köyü ve Bitlis'in Güroymak ilçesi Arpacık köyü, Muş'un Körpeağaç ve Hakkari'nin Akbuluk köyündeki ilkokulları ziyaret etti. - VAN

Kaynak: İHA