VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Salih Eroğuz, muhtarlarla bir araya geldi
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VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Salih Eroğuz, muhtarlarla bir araya geldi

VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Salih Eroğuz, muhtarlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü Salih Eroğuz, Yüksekova ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü Salih Eroğuz, Yüksekova ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

İlçe merkezindeki bir iş yerinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Eroğuz, bu yıl ilçe genelinde yapılacak yatırım ve bakım onarım çalışmalarıyla ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Bütün muhtarların mahallelerinde yaşadıkları elektrik sorunu ve taleplerini detaylı olarak ele aldıklarını, yatırım ve işletme bakım onarım programı kapsamında değerlendirdiklerini ifade eden Eroğuz, elektrik sorununun en kapsamlı şekilde çözümü için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Toplantıya Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Erol Zirek, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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