VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
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VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi

VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçendeki Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza servisinde çalışan Sabri Akdoğan ve Fikret Öztunç, atık malzemeleri sanata dönüştürerek 'tel adam' yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçendeki Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza servisinde çalışan Sabri Akdoğan ve Fikret Öztunç, atık malzemeleri sanata dönüştürerek 'tel adam' yaptı.

İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde 40 kişinin çalıştığı VEDAŞ arıza servisi, yaşanan arızaları giderirken geriye kalan atıl durumdaki malzemeleri ise kurumun bahçesinde biriktiriyor. Arıza servisinde görev yapan Sabri Akdoğan ve Fikret Öztunç da, çevreyi korumak amacıyla atıl durumdaki elektrik malzemelerini sanata dönüştürdü.

Hurda malzemeleri sanata dönüştüren Sabri Akdoğan, "Atık malzemeler birikiyordu. Bizde çevreye dikkat çekmek için tel adam yapmaya başladık. Kullanılmayacak ve eski tüm hurda malzemelerini kullandık. Yaptığımız bu tel adam bir haftamızı aldı ama aralıklı yaptık. Biz bunu kablo, şalter, boru ve iletkenler gibi değişik malzemeyle yaptık. Özellikle baş kısmı için de termik kullandık. Hepsi tamamen kullanılmayacak ve yanmış malzemelerden oluşuyor. Altındaki sandalye bile atık malzemelerden oluşuyor. VEDAŞ çalışanları olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Bununla beraber elektrik direklerimizin tehlikeli olduğunu ve yanlarına kimse yaklaşmasın diye de robotumuzun yanına uyarı levhalarını da bıraktık. Bize bu konuda destek veren tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz" dedi.

Fikret Öztunç ise yaptıkları tel adamın tamamen hurda malzemelerden oluştuğunu belirterek, "Bu bizim ilk denememiz. Çevreye duyarlı olmak için daha güzel işler yaparız inşallah. Bunu yapmamızın amacı, aslında çevrede bulunan atık malzemelerden her şey yapılabileceğine dikkat çekmekti ve başardık. Bunu tüm VEDAŞ ekibi olarak yaptık ve hepsine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi
VEDAŞ görevlileri hurda malzemeleri sanata çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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