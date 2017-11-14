Vedaş, Erek'e Sponsor Oldu

Türkiye Hentbol 2. Ligi A Grubunda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız Hentbol Takımı ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.



VEDAŞ Şirket Merkezinde imzalanan sponsorluk anlaşması sırasında konuşan Van Erek Beş Yıldız Hentbol Takımı antrenörü Müslüm Karaboğa, "Köy içi ve Bostan içi mahallelerinin gençlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı Van Erek Beş Yıldız Hentbol Takımı bünyesinde 150 genç oyuncu bulunmaktadır. Bir mahalle takımı olarak kurulan, ancak azimle 2. lige kadar yükselen takım oyuncularının birçoğu üniversitelerin beden eğitimi bölümünü kazanmış bulunmaktadır. Spor sayesinde hayat standartları değişen ve gelişen oyuncuların şimdiki hedefi Van'ı en güzel şekilde temsil ederek 1. Lige çıkmak. Bu yolda önlerindeki en büyük engel olan mali imkansızlıkları da VEDAŞ ile yaptığımız sponsorluk anlaşması ile aşacağımıza inanıyorum. Takımımızı; gençlerin gelişimine ve eğitimine katkı sağlayan akademi gibi düşünmekte fayda var. Bu gençler spor sayesinde zamanlarını verimli kullanıyor, derslerinde daha başarılılar, zararlı alışkanlıklardan uzak duruyorlar, ailelerine maddi destek sağlıyorlar. Beden eğitimi bölümünü kazanan oyuncularımız var. Ancak yaşadığımız bazı zorluklar nedeniyle hedeflerimizi bir adım ileriye götüremiyorduk. Bu noktada bizlere destek vererek gençlerimizi sahipsiz bırakmayan, bizlere parlak bir ufuk çizen başta Türkerler Holding Enerji Grup Başkanı Kaan Türker Bey olmak üzere tüm VEDAŞ ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.



VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu ise, gençlere imkan verildiğinde imkansızı başarabilecek güçte olduğunu bildiklerini ifade ederken, "Bölgemizin sosyoekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız birçok organizasyona bugüne kadar önemli destekler verdik. Hem ilimizi hem de bölgemizi ülkemizin genelinde pozitif anlamda tanıtacak, gençlerimizin spor ahlakı ile topluma daha da faydalı bireyler olarak gelişeceği böylesi bir anlaşmayı imzalamaktan şirketim adına mutluluk duyuyorum. Elimizden geldiği kadar gençlerimize ufuk çizecek projelerin içerisinde olacağımızı ifade etmek isterim" diye konuştu. - VAN