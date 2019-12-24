VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış imtihanı
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VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış imtihanı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çalışan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerinin zorlu kış mesaisi devam ediyor.

24.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:28
VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış imtihanı

'nin ilçesinde çalışan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerinin zorlu kış mesaisi devam ediyor.


Yüksekova ilçesine bağlı Hançer Tepe Üs Bölgesine giden enerji nakil hattında meydana gelen arızayı gidermeye çalışan VEDAŞ ekipleri, bölgedeki zorlu kış şartlarından dolayı zor anlar yaşıyor. Enerji nakil hattında oluşan aşırı buz yükünden dolayı meydana gelen arızayı gideren ekipler, bölgeye tekrar elektrik verdiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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