Vedaş Ekipleri Zorlu Kış Koşulları Altında Mesai Yapıyor

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Bitlis'te zorlu kış koşulları altında arızaları gidermek için yoğun çaba harcıyor.

Kış mevsimin çetin geçtiği Bitlis'te, kar ve tipi dolayısıyla kırsal kesimde sık sık elektrik arızaları meydana geliyor. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen VEDAŞ'ın arıza-onarım-bakım personelleri, arızaları gidermek için yoğun çaba harcıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kırsal alanlarda arızaya müdahale etmeye çalışan VEDAŞ ekipleri, araçların ulaşamadığı yerlere karda bata çıka metrelerce yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. Ekipler, tipinin etkili olduğu zamanlarda bile vatandaşların mağdur olmamaları için kara ve soğuğa aldırış etmeden arızalara en kısa sürede müdahale ediyor.

Ekipler, kar engelinin yanı sıra bazen eksi 15 derece soğukta arızalı enerji nakil hatlarını onarmaya çalışmaları, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, elektrik arızalarına zamanında müdahale eden VEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.

Çekmece köyünde yaşayan Abdurrahim Akın, "Elektriklerimizde arıza olduğu zaman VEDAŞ'ı arıyoruz. Bazen gece 22.00'da 24.00'de de arıyoruz. Fırtına zamanlarında elektrik telleri kopuyor, direkler devriliyor ve arıyoruz hemen geliyorlar. Zor şartlarda, yol olmadığı zamanlarda bile kar araçlarıyla geliyorlar ve arızayı giderip elektriklerimizi veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Cevdet Akan isimli vatandaş da elektrik kesildiğinde saat kaç olursa olsun VEDAŞ'ı aradıklarını söyledi. Akan, "VEDAŞ'ı aradığımızda ekipler hemen geliyorlar. Bizi karanlıkta kurtarıp elektrik veriyorlar. Burada kış zordur. Kışın zorluğuna rağmen hemen geliyorlar" diye konuştu.

VEDAŞ'tan 2 milyondan fazla kişiye hizmet

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) sorumluluk bölgesi olarak Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde 2 milyondan fazla kişiye hizmet veriyor. Kış öncesinde bakım ve onarım çalışması yapan VEDAŞ ekipleri, Türkiye'nin en soğuk ve zor coğrafik bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti vermeye çalışıyor. Kış döneminde arıza ekip sayısını artıran VEDAŞ, 835 kişilik arıza-onarım-bakım personeli ve 133 araç (kar motosikleti, paletli araç, arazi araçları) ile Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde hizmet veriyor. Özellikle kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle oluşan arızaların 186'ya bildirilmesiyle birlikte arıza bölgesine en yakın ekipler sevk ediliyor ve arızaların en kısa sürede giderilerek vatandaşların mağdur edilmemesi için çaba harcanıyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA