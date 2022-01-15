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VEDAŞ ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı

VEDAŞ ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Muradiye ilçesinde elektrik arızasının giderilmesi için çalışma yürüten Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde elektrik arızasının giderilmesi için çalışma yürüten Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

İlçeye bağlı Kocasapan, Beşparmak, Otlakbaşı, Ovapınar ve diğer mahallerde yaşanan elektrik arızasını gidermek için bölgeye hareket eden VEDAŞ ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolda araçlarla ilerleyemeyince, yürümek zorunda kaldı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Tüm olumsuz hava koşullarına rağmen arızaya ulaşan ekipleri, ilçe geneline tekrar elektrik verilmesini sağladı. - VAN

VEDAŞ ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı

VEDAŞ ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı

VEDAŞ ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı

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Van'ın Muradiye ilçesinde elektrik arızasının giderilmesi için çalışma yürüten Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

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