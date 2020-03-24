VEDAŞ ekipleri, koronaya karşı evde kalanlar için 7/24 sahada
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VEDAŞ ekipleri, koronaya karşı evde kalanlar için 7/24 sahada

VAN (İHA) – Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek ve riskleri en aza indirmek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapılırken, hayatın normal seyrinde devam edebilmesi için de Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri 7/24 sahada görev yapıyor.

24.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:25
VEDAŞ ekipleri, koronaya karşı evde kalanlar için 7/24 sahada

VAN (İHA) – Korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek ve riskleri en aza indirmek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapılırken, hayatın normal seyrinde devam edebilmesi için de Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri 7/24 sahada görev yapıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. Bu süreçte yürüttükleri çalışmalarla bir alkış hak eden VEDAŞ çalışanları, 7/24 görev yapıyor. Korona virüsüne karşı aldıkları tedbirler hakkında bilgi veren VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, vatandaşın evde kaldığı bu süreçte aileleriyle huzurlu bir ortamda zaman geçirebilmeleri için arıza bakım ve onarım ekiplerinin 7/24 sahada görev yaptığını söyledi. Okuducu, "İzinde olan personelimiz izinlerini gönüllü olarak iptal ederek adeta seferberlik bilinciyle bu zor günleri birlikte aşabilmek için görevlerinin başına döndüler. Merkezden sınırın sıfır noktasına kadar her yerde kesintisiz enerji akışı sağlamak için bizler sahadayız, görev başındayız. Kriz Eylem Planımız kapsamında planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji akışında aksama yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulamak isterim" dedi.

Hastaneler için özel ekipler kuruldu

Kamu ve özel hastanelerinde enerji akışında aksama yaşanmaması için bu bölgeleri enerjilendiren hatlarda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Okuducu, "Bu mevkilerde enerji kesintisi olması durumunda oluşan arızalara anında müdahale edilebilmesi için özel ekipler kurduk. Hastanelerde olası bir enerji kesintisi durumunda devreye girecek jeneratörlerin de kontrolleri ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Sürecin başlangıcından bu yana hizmet bölgemizdeki il sağlık müdürlükleri ile anlık iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Planlı elektrik kesintilerine ara

Yatırım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında yapmak zorunda oldukları planlı elektrik kesintilerine bu süreç boyunca ara verdiklerini dile getiren Okuducu, "Virüs salgınının yayılmasını önlemek için vatandaşlarımızın bu süreçte evde kalmaları büyük önem arz ediyor. Şirketimiz ile ilgili bir işlemi olan tüketicimiz 186 numaralı çağrı merkezimizden ya da alternatif iletişim kanallarımızdan tüm işlemlerini rahatlıkla yapabilmektedir" diye konuştu.

"Sosyal mesafeyi koruyacak önlemler aldık"

Tüm hizmet noktalarında en yüksek derecede hijyen kuralları uygulandığını da sözlerine ekleyen Okuducu, "Çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin temas ettiği tüm yüzeyler dezenfekte edilmektedir. Çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığını korumak için güvenli sosyal mesafeyi koruyacak önlemler aldık. Hizmet noktalarımızın tamamında bulunan kurumsal televizyonlarımızda korona virüsü hakkında bilgilendirici videolar yayınlamaktayız. Emziren, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulanan, 60 yaş üzerinde olan çalışanlarımıza idari izin verdik. Evde çalışabilecek pozisyonda olan ofis çalışanlarımız bu süreçte çalışmalarını evden sürdürmektedir" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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