VEDAŞ ekipleri 7 gün 24 saat görev başında
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Van, Güncel, Haber

VEDAŞ ekipleri 7 gün 24 saat görev başında

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yeni korona virüsle mücadele kapsamında sosyal izolasyonu sağlamak ve salgın riskini en aza indirgemek için büyük şehirlerde hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı, diğer günlerde de vatandaşların zorunlu haller dışında evde kaldığı...

27.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:37
VEDAŞ ekipleri 7 gün 24 saat görev başında

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, yeni korona virüsle mücadele kapsamında sosyal izolasyonu sağlamak ve salgın riskini en aza indirgemek için büyük şehirlerde hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı, diğer günlerde de vatandaşların zorunlu haller dışında evde kaldığı bu süreçte hayatın enerjisinin kesilmemesi için 7/24 görev yapıyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde enerji arzında aksama yaşanmaması için merkezden sınırın sıfır noktasına kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, "Korona virüs ile özveriyle mücadele eden, her biri birer kahraman olan sağlıkçılarımızın çalışmalarında aksama yaşanmaması, sağlık kuruluşlarımızda bir an bile enerji kesintisi yaşanmaması için teyakkuz halinde görev yapıyoruz. Halkımızın evde kaldığı, hayatın evlere sığdığı bu süreçte evlerimizde de enerji kesintisi olmaması için sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, bu süreçte sadece arıza olan bölgelerde değil, trafo ve pano kontrolleri, iletken ve izolatörlerde izolasyon yapılması, iletkenlere temas eden ağaçların budanması gibi arızaları önleyici çalışmalar da gerçekleştiriyor. Yine bu süreçte tüketicilerimiz hizmet noktalarımıza gelmeden online iletişim mecralarımızdan tüm iş ve işlemlerini rahatlıkla yapabilmektedir. 186 numaralı Çağrı Merkezimiz 7/24 vatandaşlarımıza hizmet vermek için görev yapmaktadır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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