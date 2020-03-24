VEDAŞ çalışanlarından anlamlı mesaj Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgınına dikkat çekmek için verdikleri mesajla büyük beğeni topladılar.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgınına dikkat çekmek için verdikleri mesajla büyük beğeni topladılar.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oluyor. VEDAŞ ekipleri, zorlu şartlarda çalışmalarına devam ederken, ülkemizin bu zorlu süreci atlatabilmesi için vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi. Ekipler, kesintisiz bir enerji için 7/24 sahalarda olduklarını belirterek, vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde mesaj verdiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA