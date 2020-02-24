VEDAŞ çadırkentlere enerji verdi
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VEDAŞ çadırkentlere enerji verdi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İran'da meydana gelen ve Başkale ile Saray ilçelerini etkileyen depremin ardından çadırkentlere enerji verdi.

24.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:06
VEDAŞ çadırkentlere enerji verdi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) 'da meydana gelen ve ile ilçelerini etkileyen depremin ardından çadırkentlere enerji verdi.


Merkezi İran'ın Hoy kenti olan ve Başkale, Saray ilçelerinde de can ve mal kaybına yol açan depremlerin ilk anından itibaren sahada çalışma yürüten VEDAŞ ekipleri, bölgede 2/24 esaslı nöbet tutuyor.


Depremin ikinci gününde de bölgede yoğun çalışma yürüten ekipler, çadırkenteki depremzedeler için enerji sağlıyor. - VAN

Kaynak: İHA
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