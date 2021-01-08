VEDAŞ Bölge Müdürü Okuducu'dan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) Bölge Müdürü Emrullah Okuducu ve beraberindekiler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) Bölge Müdürü Emrullah Okuducu ve beraberindekiler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Okuducu, VEDAŞ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetmeni Ercan Kısacık ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Çimen Koç ile AA Van Bölge Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

AA Bölge Müdürü İbrahim Yakut'tan AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Okuducu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yakut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin