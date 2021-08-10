Vedanta Alüminyum Firması, Hindistan'ın En Büyük Yeşil Enerji Satınalıcısı Oldu

Vedanta Alüminyum İşleri firması, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde, Hindistan Enerji Değişimi Limited (HEDL) platformundaki yeşil enerji pazarında ülkenin en büyük yeşil enerji satınalıcısı oldu.

Vedanta Alüminyum İşleri firması, 2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde, Hindistan Enerji Değişimi Limited (HEDL) platformundaki yeşil enerji pazarında ülkenin en büyük yeşil enerji satınalıcısı oldu. Vedanta firması, Odisha eyaletindeki Jharsuguda kentinde yeralan sahibi olduğu en büyük alüminyum üretim tesisi için, HEDL'deki yeşil enerji vadeli pazarından 354 milyon ünite güneş enerjisi ile güneş dışı yenilenebilir enerji satınaldı.

HEDL, Hindistan'ın önde gelen enerji pazarı, aynı zamanda en büyük enerji borsası. HEDL tarafından geçen yıl tanıtılan yeşil enerji vadeli piyasası, satınalıcıların yeşil enerjiyi en rekabetçi ve esnek biçimde edinmelerini desteklemekte. Yeşil enerjinin borsa yoluyla satınalınması, Vedanta gibi firmaların ve genel olarak tüm endüstrinin bir yandan "yeşil" katma değerli ürünler üretirken diğer yandan da karbon azaltımı hedeflerine ulaşmasını sağladı. Vedanta Alüminyum'un yeşil güç üniteleri satınalımı, 2022 mali yılının ilk çeyreğinde HEDL'de işlem gören yeşil enerji varlığının %35'den fazlasını oluşturmakta.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre