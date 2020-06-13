Veda ziyaretlerine başlayan Vali Köşger: "Aydın'dan güzel anılarla ayrılıyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Veda ziyaretlerine başlayan Vali Köşger: "Aydın'dan güzel anılarla ayrılıyorum"

Veda ziyaretlerine başlayan Vali Köşger: "Aydın'dan güzel anılarla ayrılıyorum" Sosyal mesafeli ve drone'lu vedada protokol gönülden sarıldı Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliği görevine getirilen Yavuz Selim Köşger, veda ziyaretlerine ilin doğusunda...

13.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:44

Veda ziyaretlerine başlayan Vali Köşger: "Aydın'dan güzel anılarla ayrılıyorum"

Sosyal mesafeli ve drone'lu vedada protokol gönülden sarıldı

AYDIN - Cumhurbaşkanlığının Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliğinden İzmir Valiliği görevine getirilen Yavuz Selim Köşger, veda ziyaretlerine ilin doğusunda yer alan Karacasu ve Buharkent ilçelerinden başladı.

İlk olarak Karacasu Kaymakamlığını ziyaret eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal ve ilçe protokol üyeleri ile vedalaştı. Daha sonra veda programları kapsamında Buharkent'e geçen Vali Köşger, Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'nün makamında Belediye Başkanı Mehmet Erol ve ilçe protokol üyeleri ile bir süre sohbet ettikten sonra vedalaşarak ilçeden ayrıldı. Pandemi döneminde olunması nedeniyle protokolün vedası sosyal mesafeli ve dronlu oldu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 3 yıllık görevinin ardından Aydın'dan ayrılan Vali Köşger'e ilçeye hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Erol, Vali Yavuz Selim Köşger'e Aydın'a ve ilçeleri Buharkent'e teşekkür etti. Özellikle Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Vali Köşger'in büyük emeği olduğunu belirten Başkan Erol, "Bize verdiği her türlü destek için şükranlarımı sunuyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Kemal Ülkü de konuşmasında Vali Köşger'e yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyerek başarı ve mutluluk diledi.

Aydın'da çok güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Vali Köşger'de konuşmasında, "Hiçbir zaman ayrılmayacakmışız gibi başladığımız görevimizi 3 yılın ardından yeni görev yerimizde sürdürmek üzere ayrılıyoruz. Aydın'da da zaman oldukça hızlı geçti. Aydın, Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden birisi. Çok daha iyi yerlerde olması mümkün ve potansiyeli olan bir şehir. Şehrin tüm ileri gelenleri ile birlikte hareket ederek bu potansiyeli daha yukarılara taşıyarak şehri daha ileri noktalara getirmek lazım. Biz görevimiz boyunca bu konuda en iyi şekilde çalışmaya gayret ettik. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son kararname ile 3 yılın ardından İzmir'e atanmam nedeniyle artık şehrime veda ediyorum. Aydın'a hizmet etmekten çok büyük onur ve gurur duydum. Aydın geleceği olan bir şehir ve bu anlamda bundan sonra bayrağı devralacak olan arkadaşıma başarılar diliyorum. Allah'a emanet olmanızı diliyorum" dedi.

Veda ziyaretlerine başlayan Vali Köşger: 'Aydın'dan güzel anılarla ayrılıyorum'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Haber
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Haber
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Berat Albayrak Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Şeyma Subaşı Merve Boluğur Mustafa Ceceli
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Karar Göztepe Kayserispor
Şu an buradasınız: Veda ziyaretlerine başlayan Vali Köşger: "Aydın'dan güzel anılarla ayrılıyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 19:29:10. #1.15#
title