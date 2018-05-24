Veda Öpücüğü Aldığı Sevgilisinin Dilini Isırıp Bırakmayınca Polis Biber Gazı ile Müdahale Etti

Çin'de yaşanan olayda, 23 yaşındaki genç kadın, kendisini terk eden sevgilisinden veda öpücüğü isteyince olanlar oldu. Erkek arkadaşının dilini ısırıp bir türlü bırakmayan genç kadını polis memurları biber gazı ile ayırdı.

BİR TÜRLÜ BIRAKMADI

Erkek arkadaşının dilini dişlerinin arasına alan genç kadın, adamın dilini koparırcasına ısırmaya başladı. İşin daha kötü yanı, adam kurtulmaya çalışsa da bir türlü kurtulamadı. Etrafta bulunanlar hemen polis ekiplerine haber verdi ancak kadın dili bırakmamakta hayli ısrarcıydı.

POLİS BİBER GAZIYLA AYIRDI

En sonunda polis, biber gazı kullanarak kadını, ayırdı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından kameralara kaydedildi. Genç adam ise hastaneye kaldırıldı. Dilinde ciddi yaralar oluştuğu belirtildi.