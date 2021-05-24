Veda mesajı yayınladıktan sonra 5'inci kattan ölüme atladı
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Veda mesajı yayınladıktan sonra 5'inci kattan ölüme atladı

Veda mesajı yayınladıktan sonra 5'inci kattan ölüme atladı
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da İhsan B. (24), sosyal medyada veda mesajı yayınladıktan sonra oturduğu apartmanın 5'inci kat penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

ANTALYA'da İhsan B. (24), sosyal medyada veda mesajı yayınladıktan sonra oturduğu apartmanın 5'inci kat penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2348 sokak üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan İhsan B., sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladıktan sonra oturduğu dairenin penceresine çıktı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımı gören arkadaşları, hemen İhsan B.'nin evine gitti. Kendisini 5'inci kat penceresinden boşluğa bırakan İhsan B., beton zemine düştü. Yakınları ve olay yerine gelen arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

'BABA VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ'Polis ekipleri çevrede önlem alırken, İhsan B.'nin babası ve arkadaşları gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme polis ekipleri, ev ve pencerede inceleme yaparken, İhsan B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.VEKİLDEN BAŞSAĞLIĞI

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, olayın yaşandığı sitenin yan sitesinde bulunan ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evini ziyaret ettiği esnada, intihar vakasından haberdar olunca İhsan B.'nin babasının yanına giderek başsağlığında bulundu.


Veda mesajı yayınladıktan sonra 5'inci kattan ölüme atladı
Veda mesajı yayınladıktan sonra 5'inci kattan ölüme atladı
Veda mesajı yayınladıktan sonra 5'inci kattan ölüme atladı
Veda mesajı yayınladıktan sonra 5'inci kattan ölüme atladı
Veda mesajı yayınladıktan sonra 5'inci kattan ölüme atladı
Veda mesajı yayınladıktan sonra 5'inci kattan ölüme atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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