25.10.2019 16:34

"Vecihi Hürkuş ve Hava İzciliği Sergisi", 26-27 Ekim'de Ataşehir'de düzenlenecek.

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneğinden (TVHMD) yapılan açıklamaya göre, Cemal Süreya Sergi ve Etkinlik Merkezinde, dönemin zorluklarına rağmen havacılıkta ilkleri başaran Hürkuş'a ait yaklaşık bin fotoğraf ve bazı özel materyaller ile anılar sergilenecek. Sergide, Türkiye'deki izciliğe dair bazı etkinlikler düzenlenecek.

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneğinin yanı sıra Boğaziçi İzciler Derneği (BİBDER) ile Ataşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği sergi, iki gün boyunca vatandaşlara açık olacak.

Etkinlikteki oturumlarda, TVHMD Başkanı Bahadır Gürer, BİBDER Başkanı Hakan Külah, izci lideri Sündüz Atay, Doç. Dr. Oya Kurdaş Övünç, gazeteci Tolga Özbek, kaptan pilotlar Eyüp Turşucu ile Teoman Aktalay ve bazı katılımcılar konuşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürer, yaşamının her aşamasında çocukları ve gençleri havacılıkla buluşturmak isteyen, bu konuda akla gelmez çabalar içinde olan Vecihi Hürkuş'u "hava izciliği" gibi muhteşem bir fikrin yeni öncüleriyle anma kararı aldıklarını belirtti.

Bahadır Gürer, 1960'lı yıllarda Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi'nde idealist öğretmen Turgut Kurdaş'ın, hava izciliğinin Türkiye'de temellerini atarak, gençlerin havacılık sevdasını ateşlediğini ve yol gösterdiğini, sporla maketle paraşütle planörle yükselen aşkın birçok genci pilotluğa ulaştırdığını belirtti.

İzcilikten yetişme pilotların varlığıyla gurur duyduklarını kaydeden Gürer, şunları söyledi:

"Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği olarak; bu güzel amaç için yeni bir güç ve başarı kaynağını güçlendirmeye çalışan, hava izciliğini yeniden kurmak ve geliştirmek için seferber olan Boğaziçi İzciler Derneği ve Ata İzci Grubu ile havacılık önderi Vecihi Hürkuş adına bir fotoğraf sergisi ve uzmanların katıldıkları bir çalışma planladık. Vecihi Hürkuş Sergisi ve Seminerler 26-27 Ekim günleri yapılacak. Havacılığa ve izciliğe ilgi duyan yediden yetmişe tüm gençleri bu çalışmalara katılmaya sergimizde havacılığı ve tarihi yaşamaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA