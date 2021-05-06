Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Haberler | Güncel

Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi Muğla merkezli Vebitcoin kripto para platformu soruşturması kapsamında tutuklanan 4 şüphelinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında şirket CEO'su...

Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla merkezli Vebitcoin kripto para platformu soruşturması kapsamında tutuklanan 4 şüphelinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

MUĞLA - Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında şirket CEO'su İlker Baş, eşi Güliz Baş ve iki çalışanı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Muğla merkezli Vebitcoin kripto para platformunun faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler ile ilgili olarak 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlaması nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından şirket merkezinde ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Vebitcoin kripto para platformu CEO'su İlker Baş, eşi Güliz Baş ve iki çalışan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasının ardından 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından bugün Muğla Adliyesi'ne sevk edildiler. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin şirket çalışanı olduğu öğrenildi.

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Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN

Vebitcoin soruşturmasında 5 gözaltı
Vebitcoin soruşturmasında 5 gözaltı
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