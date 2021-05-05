Vebitcoin soruşturmasında 5 gözaltı
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Vebitcoin soruşturmasında 5 gözaltı

Vebitcoin soruşturmasında 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

MUĞLA merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada şirketin CEO'su İlker Baş ve 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş'la birlikte 4 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 5 şirket çalışanı daha gözaltına alındı.

MUĞLA merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada şirketin CEO'su İlker Baş ve 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş'la birlikte 4 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 5 şirket çalışanı daha gözaltına alındı. 

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçmasının ardından, Muğla merkezli Vebitcoin.com da içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, şikayetler üzerine kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş (41), 23 Nisan'da polis tarafından gözaltına alındı. İlker Baş ile 'hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan tarihinde sevk edildiği adliyede Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

BAŞ ÇİFTİNİN BAHİS ÇETESİNİN LİDER KADROSUNDA OLDUĞU BELİRLENDİİlker Baş ile eşi Güliz Baş'ın gözaltında bulundukları süre içerisinde haklarında yapılan araştırmada yasadışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları da ortaya çıktı. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker-Güliz Baş çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasadışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları öğrenildi.SORUŞTURMADA 5 YENİ GÖZALTI

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri, şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 


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Vebitcoin soruşturmasında 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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