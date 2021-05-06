Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli adliyede (2)
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Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli adliyede (2)

Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

SERBEST BIRAKILDILARMuğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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