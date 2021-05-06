VEBİTCOİN ŞİRKETİ ÇALIŞANI 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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VEBİTCOİN ŞİRKETİ ÇALIŞANI 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada, şirketin CEO'su İlker Baş ve 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş'la 4 kişinin tutuklanmasının ardından 5 şirket çalışanı daha gözaltına alındı.

MUĞLA merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada, şirketin CEO'su İlker Baş ve 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş'la 4 kişinin tutuklanmasının ardından 5 şirket çalışanı daha gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçmasının ardından Muğla merkezli Vebitcoin.com da içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, şikayetler üzerine kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş (41), 23 Nisan'da polis tarafından gözaltına alındı. İlker Baş ile 'hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan'da sevk edildiği Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İlker Baş ile eşi Güliz Baş'ın gözaltında bulundukları sürede haklarında yapılan araştırmada, yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları da ortaya çıktı. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker-Güliz Baş çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasadışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandıkları öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri, şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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VEBİTCOİN ŞİRKETİ ÇALIŞANI 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN ŞİRKETİ ÇALIŞANI 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN ŞİRKETİ ÇALIŞANI 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN ŞİRKETİ ÇALIŞANI 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN ŞİRKETİ ÇALIŞANI 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN ŞİRKETİ ÇALIŞANI 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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