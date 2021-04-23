Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin sitesi neden açılmıyor? Vebitcoin kripto borsası çöktü mü, kapandı mı? Açıklaması geldi mi?
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Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin sitesi neden açılmıyor? Vebitcoin kripto borsası çöktü mü, kapandı mı? Açıklaması geldi mi?

Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin sitesi neden açılmıyor? Vebitcoin kripto borsası çöktü mü, kapandı mı? Açıklaması geldi mi?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Geçtiğimiz günlerde Thodex kripto borsasının kapanmasının ardından yerli kripto borsası Vebitcoin de kapandı mı, Vebitcoin siteye neden girilmiyor gibi soruların cevapları merak edildi. Vebitcoin sahibi kim? Vebitcoin neden kapandı? Açıklama yapıldı mı? Vebitcoin kripto borsası çöktü mü, kapandı mı? Vebitcoin'e erişim yok mu?

Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada iflasın eşiğinde olduğunu belirterek faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Açıklamanın ardından MASAK, Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu. Peki, Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin sahibi kim? Vebitcoin yerli borsa mı?

VEBİTCOİN KAPANDI MI?

Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada iflasın eşiğinde olduğunu belirterek faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Açıklamanın ardından MASAK, Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.

Vebitcoin resmi sitesindeki duyuru şu şekilde:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

Twitter paylaşımı şu şekilde:

Vebitcoin kapandı mı? Vebitcoin sitesi neden açılmıyor? Vebitcoin kripto borsası çöktü mü, kapandı mı? Açıklaması geldi mi?

HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası da iflasın eşiğinde olduğunu belirterek faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirketin yaptığı yazılı açıklama sonrası MASAK, Thodex'in ardından Vebitcoin hakkında da inceleme başlattı. İnceleme kapsamında şirketin banka hesaplarına da bloke koydu.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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