VEBİTCOİN'İN 'BARON' LAKAPLI CEO'SU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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VEBİTCOİN'İN 'BARON' LAKAPLI CEO'SU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B., 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B., 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle 4 şüpheli, adliye binasının arka kapısından içeri alındı.

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VEBİTCOİN'İN 'BARON' LAKAPLI CEO'SU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN'İN 'BARON' LAKAPLI CEO'SU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN'İN 'BARON' LAKAPLI CEO'SU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN'İN 'BARON' LAKAPLI CEO'SU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN'İN 'BARON' LAKAPLI CEO'SU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN'İN 'BARON' LAKAPLI CEO'SU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN'İN 'BARON' LAKAPLI CEO'SU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
VEBİTCOİN'İN 'BARON' LAKAPLI CEO'SU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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