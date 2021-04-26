VEBİTCOİN'İN 'BARON' LAKAPLI CEO'SU VE EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B., 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B., 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle 4 şüpheli, adliye binasının arka kapısından içeri alındı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı