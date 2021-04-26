VeBitcoin CEO'su İlker Baş kimdir?

VeBitcoin CEO'su İlker Baş kimdir? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Yaklaşık 391 kişinin Thodex'te 2 milyar dolar dolandırılmasının ardından başka bir skandal daha patladı. Faaliyetlerini durdurduğunu açıkladıktan sonra MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan VeBitcoin'in kurucusu İlker Baş'ın bahis bayisi sahibi olduğu ortaya çıktı. Peki, VeBitcoin sahibi İlker Baş kimdir? İlker Baş kaç yaşında?

391 bin kişinin kripto para borsası Thodex'te dolandırılmasından yeni bir gelişme yaşandı. Başka bir Türk kripto para platformu olan VeBitcoin de faaliyetlerine ara verdiğini açıklamış bunun ardından MASAK, VeBitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydurduğunu açıklamıştı. Thodex'in ardından VeBitcoin de bir şoka imza attı. Kripto para alım satımı yapılan Vebitcoin faaliyetlerine ara verdi.Peki, İlker Baş kimdir, kaç yaşında, nereli?

İLKER BAŞ KİMDİR?

İlker Baş'ın yaşı ve kimliğine dair kişisel bilgilerine dair ayrıntılar bilinmese de; Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu öğrenildi. Vebitcoin sahibi İlker Baş'ın aslen Muğlalı olduğu biliniyor. Doğum tarihi bilinmemesine karşılık 40'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

ŞİRKET YÖNETİCİSİNE ULAŞILAMIYOR

Öte yandan Muğla merkezli kripto para borsası VeBitcoin'in kurucusunun İlker Baş olduğu, 50 bin lira sermaye ile kurularak 2020 yılında sermaye artırımına gittiği öğrenildi. Hakkında soruşturma başlatılan şirketin Muğla'daki iş yerinde ise gece saatlerinde asayiş ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin içeride arama gerçekleştireceği öğrenildi. Şirket ofisinde iş yeri tabelasının bulunmadığı, yöneticilere ve şirket kurucusu İlker Baş'a ulaşılamadığı öğrenildi.