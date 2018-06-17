Mısır'ın Yıldızı Salah, Rusya Maçıyla Sahalara Dönüyor
Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah, 19 Haziran'da oynanacak Rusya maçında sahada olacak.
Mısır'ın Kupası'ndaki en büyük silahı Mohammed Salah, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupasında oynanan Uruguay maçını kaçırmıştı. Yıldız futbolcunun 19 Haziran'da Rusya ile oynanacak grup 2. maçına yetişeceği öğrenildi.
Salah'ın oynamadığı maçta Mısır, Uruguay'ı savunmada iyi tutmuş ancak hücumda hiçbir tehdit oluşturamamıştı.
Kaynak: Skorer
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