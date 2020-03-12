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Banka, Ekonomi

ve Masterpass'tan "temassız kartla yükleme" kolaylığı

Vodafone Yanımda'da yayına alınan "temassız kart ile yükleme" özelliği sayesinde müşteriler artık çok daha hızlı TL ve paket yüklemesi yapabilecek.

12.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:56
ve Masterpass'tan

Vodafone Yanımda'da yayına alınan "temassız kart ile yükleme" özelliği sayesinde müşteriler artık çok daha hızlı TL ve paket yüklemesi yapabilecek.


Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, Masterpass ile yaptığı iş birliği ile bir yeniliğe daha imza attı.

Android işletim sistemi ve NFC özelliğine sahip cihazları bulunan Vodafoneluların faydalanabileceği özellik sayesinde, TL ve paket yüklemesi yapmak isteyen müşteriler Vodafone Yanımda uygulamasında yer alan yeni "Temassız Kart ile Yükle" seçeneği üzerinden, Masterpass'in güvenli ödeme altyapısı sayesinde kolayca yükleme gerçekleştirebiliyor.

Özelliği kullanmak için temassız özellikli kredi ya da banka kartının telefona yaklaştırılması gerekirken, kart başarılı bir şekilde okunduğunda, banka tarafından gönderilen tek kullanımlık şifre müşteri tarafından doğrulanıyor ve yükleme işlemi anında tamamlanıyor.

Daha önce Masterpass üyeliği olan müşteriler Vodafone Yanımda'da otomatik olarak tanınıyor ve kullanıcılar mevcut kayıtlı kartlarını seçerek kart bilgilerini girmeden ödeme gerçekleştirebiliyor.

Temassız ödeme özelliği, Yanımda uygulamasını her geçen gün büyüyen dijital ekosistemin vazgeçilmez parçalarından biri halinde getirmede de önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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